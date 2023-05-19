Вафина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вафина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1915 г.р.
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Добавил:

MV
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1915

Сын: Вафин Карим

Отец ребёнка: Вафин Набиулла

Большое Мереткозино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вафин Набиулла

Рождение ребёнка
14.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вафин Набиулла

Рождение ребёнка
24.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вафин Набиулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марзия

Отец ребёнка: Вафин Набиулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вафин Набиулла

Смерть
Неизвестно