Вафина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1915
Сын: Вафин Карим
Отец ребёнка: Вафин Набиулла
Большое Мереткозино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1921
Рождение ребёнка
14.04.1929
Рождение ребёнка
24.02.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марзия
Отец ребёнка: Вафин Набиулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вафин Набиулла
Смерть
Неизвестно