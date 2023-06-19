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Новоторцева Ольга Акимова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1845

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Новоторцев Яков Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1850

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Новоторцев Яков Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1854

Сын: Новоторцев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Новоторцев Яков Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.05.1858

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Новоторцев Яков Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоторцев Яков Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно