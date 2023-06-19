Новоторцева Ольга Акимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1845
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Новоторцев Яков Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1850
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Новоторцев Яков Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1854
Сын: Новоторцев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Новоторцев Яков Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1858
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Новоторцев Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно