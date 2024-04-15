Иванова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1821 и 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.
1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
04.11.1872 ст.

Муж: Хомутенко Яков Михайлович

Хотень, Сумська область
поручители: по жениху - деревни Кодратовки крестьяне Петр Кравченко и Авраамий Герц; по невесте - деревни Кровной крестьяне Григорий Котенко и Степан Аршинов | Успенская церковь | https://www.familys... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Аверьян Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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