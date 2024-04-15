Иванова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1821 и 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
04.11.1872 ст.
Хотень, Сумська область
поручители: по жениху - деревни Кодратовки крестьяне Петр Кравченко и Авраамий Герц; по невесте - деревни Кровной крестьяне Григорий Котенко и Степан Аршинов | Успенская церковь | https://www.familys... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно