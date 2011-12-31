Масленицына Галина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленицына Галина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1945

Дата смерти

31.12.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкрылёв Анатолий Михайлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
31.12.2011

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