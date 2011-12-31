Масленицына Галина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1945
Дата смерти31.12.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкрылёв Анатолий Михайлович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
31.12.2011