Быкасова (--) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Быкасов Петр Константинович
Отец ребёнка: Быкасов Константин Филиппович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Быкасов Федор Константинович
Отец ребёнка: Быкасов Константин Филиппович
Смерть
Неизвестно