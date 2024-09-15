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Быкасова (--) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быкасов Константин Филиппович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Быкасов Петр Константинович

Отец ребёнка: Быкасов Константин Филиппович

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Быкасов Федор Константинович

Отец ребёнка: Быкасов Константин Филиппович

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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