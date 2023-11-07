Мельниченко Федор Фокеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко Федор Фокеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

10.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
12.09.1929

Сын: Мельниченко Владимир Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная служба
1941
В годы Великой Отечественной войны был телефонистом 596 стрелкового полка 122 стрелковой дивизии, рядовой.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельниченко Мария Федоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.09.1941
Убит. Похоронен село Алакуртти, Кандалакшский район Мурманской области, на западном берегу реки Нижний Верман.
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