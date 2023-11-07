Мельниченко Федор Фокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти10.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
12.09.1929
Сын: Мельниченко Владимир Федорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
1941
В годы Великой Отечественной войны был телефонистом 596 стрелкового полка 122 стрелковой дивизии, рядовой.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельниченко Мария Федоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.09.1941
Убит. Похоронен село Алакуртти, Кандалакшский район Мурманской области, на западном берегу реки Нижний Верман.