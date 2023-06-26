Ахмедов Мухаммад Нурмухамадович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедов Мухаммад Нурмухамадович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.?

Отец: Ахмедов Нурмухамад

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.1947

Дочь: Ахмедова Дильбар Мухаммадовна

Мать ребёнка: Оиша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмедов Негмат Мухаммадович

Мать ребёнка: Оиша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмедов Джамшид Мухаммадович

Мать ребёнка: Оиша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмедов Джамиль Мухаммадович

Мать ребёнка: Оиша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оиша

Смерть
Неизвестно