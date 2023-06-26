Ахмедов Мухаммад Нурмухамадович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.?.?
Отец: Ахмедов Нурмухамад
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1947
Дочь: Ахмедова Дильбар Мухаммадовна
Мать ребёнка: Оиша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмедов Негмат Мухаммадович
Мать ребёнка: Оиша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмедов Джамшид Мухаммадович
Мать ребёнка: Оиша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмедов Джамиль Мухаммадович
Мать ребёнка: Оиша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оиша
Смерть
Неизвестно