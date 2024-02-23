Огнев Михаил Романович
Место рожденияВоронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы
Дата рождения1903
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Причина выбытия убит Дата выбытия 31.12.1941 Название источника донесения ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 18004 Номер дела источника информации 593