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Огнев Михаил Романович

Место рождения

Воронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы

Дата рождения

1903

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огнева Прасковья Михайловна

Смерть
1941
Причина выбытия убит Дата выбытия 31.12.1941 Название источника донесения ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 18004 Номер дела источника информации 593
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