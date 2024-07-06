(Киселёва) Антонина Около 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Киселёва) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
1919 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Киселёв Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1915

Дочь: (Яковлева) Пелагея (Полина)

Отец ребёнка: Яковлев Максим

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Яковлева) Анастасия

Отец ребёнка: Яковлев Максим

Рождение ребёнка
?.10.1919

Сын: Яковлев Петр

Отец ребёнка: Яковлев Максим

Россия, Смоленская область, д. Самсоново
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Максим

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Максим

Смерть
Неизвестно

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