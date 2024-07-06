(Киселёва) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Киселёв Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1915
Дочь: (Яковлева) Пелагея (Полина)
Отец ребёнка: Яковлев Максим
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Яковлева) Анастасия
Отец ребёнка: Яковлев Максим
Рождение ребёнка
?.10.1919
Сын: Яковлев Петр
Отец ребёнка: Яковлев Максим
Россия, Смоленская область, д. Самсоново
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Максим
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Максим
Смерть
Неизвестно