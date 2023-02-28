Каляганова Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.04.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1865 ст.
Отец: Иван Евсеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Калиганов Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Каляганов Дмитрий Фаддеевич
Казахстан, Акмолинская область, Петропавловский уезд, Ильинская волость, с.Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно