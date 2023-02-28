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Каляганова Александра Ивановна

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Место рождения

Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.04.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1865 ст.

Отец: Иван Евсеев

Мать: не указана

Ягодное, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Калиганов Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Каляганов Дмитрий Фаддеевич

Казахстан, Акмолинская область, Петропавловский уезд, Ильинская волость, с.Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каляганов Дмитрий Фаддеевич

Смерть
Неизвестно
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