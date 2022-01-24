Пичурина Баженова Ольга Валентинона
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1968
Дата смерти24.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1968
Отец: Баженов Валентин Владимирович
Мать: Баженова Лидия
Рождение ребёнка
29.08.1989
Дочь: Пичурина Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Пичурин Евгений Викторович
Рождение ребёнка
18.09.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пичурин Евгений Викторович
Смерть
24.01.2022