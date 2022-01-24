Пичурина Баженова Ольга Валентинона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичурина Баженова Ольга Валентинона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1968

Дата смерти

24.01.2022

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1968

Отец: Баженов Валентин Владимирович

Мать: Баженова Лидия

Рождение ребёнка
29.08.1989

Дочь: Пичурина Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Пичурин Евгений Викторович

Рождение ребёнка
18.09.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пичурин Евгений Викторович

Смерть
24.01.2022
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