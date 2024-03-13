(Dreith) Amalia Rachel «Mollie»
Место рожденияBeideck (Talovka), Saratov, Russia
Дата рождения15.11.1891
Дата смерти17.01.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1891
Отец: Dreith Lucas
Мать: Amollia «Mollie»
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Иммиграция
1891
Место жительства
1900
Lincoln city Ward 2, Lancaster, Nebraska, United States
Смерть
17.01.1906
Lincoln, Lancaster, Nebraska, United States
Похороны
1906
Lincoln, Lancaster, Nebraska, United States of America
Место жительства
1910
Lincoln Ward 2, , Nebraska