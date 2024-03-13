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(Dreith) Amalia Rachel «Mollie»

Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

15.11.1891

Дата смерти

17.01.1906

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1891

Отец: Dreith Lucas

Мать: Amollia «Mollie»

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Иммиграция
1891
Место жительства
1900
Lincoln city Ward 2, Lancaster, Nebraska, United States
Смерть
17.01.1906
Lincoln, Lancaster, Nebraska, United States
Похороны
1906
Lincoln, Lancaster, Nebraska, United States of America
Место жительства
1910
Lincoln Ward 2, , Nebraska
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