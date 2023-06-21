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Гетьманский Трофим Яковлевич

Место рождения

41860 Bilykivka, Sumy Oblast Ukraine

Дата рождения

Около 1876

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Гетьманский Яков Маркович

Мать: Гетьманская Агриппина Яковлевна

41860 Bilykivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
09.08.1894

Сын: Гетьмансский Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Гетьманская Варвара Терентьевна

41860 Bilykivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
1901

Сын: Гетьманский Иоанн Трофимович

Мать ребёнка: Гетьманская Варвара Терентьевна

41860 Bilykivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
04.01.1905

Дочь: Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Гетьманская Варвара Терентьевна

41860 Bilykivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
01.04.1907

Дочь: Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Гетьманская Варвара Терентьевна

41860 Bilykivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
01.10.1909

Дочь: Харитина Трофимовна

Мать ребёнка: Гетьманская Варвара Терентьевна

41860 Bilykivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Гетьманская Варвара Терентьевна

Работа или профессия
Неизвестно