Гетьманский Трофим Яковлевич
Место рождения41860 Bilykivka, Sumy Oblast Ukraine
Дата рожденияОколо 1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
41860 Bilykivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
09.08.1894
Сын: Гетьмансский Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Гетьманская Варвара Терентьевна
41860 Bilykivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
1901
Сын: Гетьманский Иоанн Трофимович
Мать ребёнка: Гетьманская Варвара Терентьевна
41860 Bilykivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
04.01.1905
Дочь: Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Гетьманская Варвара Терентьевна
41860 Bilykivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
01.04.1907
Дочь: Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Гетьманская Варвара Терентьевна
41860 Bilykivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
01.10.1909
Дочь: Харитина Трофимовна
Мать ребёнка: Гетьманская Варвара Терентьевна
41860 Bilykivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Гетьманская Варвара Терентьевна
Работа или профессия
Неизвестно