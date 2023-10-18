Ксенофонтова (Морозова) Марина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтова (Морозова) Марина Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1991

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Спиридон

Мать: Морозова Евдокия

Рождение ребёнка
10.10.1936

Сын: Ксенофонтов Иван

Отец ребёнка: Ксенофонтов Федор Артемьевич Артемович

Саратовская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамлова Антонина Тося

Отец ребёнка: Ксенофонтов Федор Артемьевич Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шавандина Валентина

Отец ребёнка: Ксенофонтов Федор Артемьевич Артемович

Смерть
Около 1991
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