Ксенофонтова (Морозова) Марина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1991
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Спиридон
Мать: Морозова Евдокия
Рождение ребёнка
10.10.1936
Сын: Ксенофонтов Иван
Отец ребёнка: Ксенофонтов Федор Артемьевич Артемович
Саратовская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамлова Антонина Тося
Отец ребёнка: Ксенофонтов Федор Артемьевич Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шавандина Валентина
Отец ребёнка: Ксенофонтов Федор Артемьевич Артемович
Смерть
Около 1991