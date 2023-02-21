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Петров Николай Александрович
Петров Николай Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.02.1968
Пол
Мужской
Отец
Петров Александр Павлович
1929 г.р.
Мать
Гаврилащенко Анастасия Николаевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1968
Отец:
Петров Александр Павлович
Мать:
Гаврилащенко Анастасия Николаевна
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