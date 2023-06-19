Киреева Маремьяна(Мавра) Макаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Рыбьяков Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Рыбьяков Андрей Абросимович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Рыбьякова Акулина Андреевна
Отец ребёнка: Рыбьяков Андрей Абросимович
Рождение ребёнка
10.10.1859
Сын: Рыбьяков Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Рыбьяков Андрей Абросимович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Рыбьяков Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Рыбьяков Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Рыбьякова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Рыбьяков Андрей Андреевич
Смерть
Неизвестно