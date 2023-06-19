Киреева Маремьяна(Мавра) Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Маремьяна(Мавра) Макаровна

Место рождения

Большая Бича, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Бича, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Рыбьяков Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Рыбьяков Андрей Абросимович

Утьма, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Рыбьякова Акулина Андреевна

Отец ребёнка: Рыбьяков Андрей Абросимович

Утьма, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.10.1859

Сын: Рыбьяков Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Рыбьяков Андрей Абросимович

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Рыбьяков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Рыбьяков Андрей Андреевич

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Рыбьякова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Рыбьяков Андрей Андреевич

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно