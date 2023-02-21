Морозова (Боровская) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Боровская) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1892

Дочь: Зерова Евгения

Отец ребёнка: Морозов Дий Алексеевич

г. Кушва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Морозов Дий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Григорий

Отец ребёнка: Морозов Дий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Морозов Дий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Александр

Отец ребёнка: Морозов Дий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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