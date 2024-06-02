Сюхина Мария Стахиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сюхин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
08.08.1902
Отец ребёнка: Сюхин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Сюхина Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Сюхин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Козлова (Сюхина) Александра Петровна
Отец ребёнка: Сюхин Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно