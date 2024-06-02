Сюхина Мария Стахиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюхина Мария Стахиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюхин Петр Андреевич

Рождение ребёнка
08.08.1902

Сын: Сюхин Василий Петрович

Отец ребёнка: Сюхин Петр Андреевич

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Сюхина Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Сюхин Петр Андреевич

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Козлова (Сюхина) Александра Петровна

Отец ребёнка: Сюхин Петр Андреевич

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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