Константинов Ефим Стефанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.
Отец: Константинов Стефан
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Дочь: Константинова Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Константинова Ирина Игнатьевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Дочь: Константинова Варвара Ефимовна
Мать ребёнка: Константинова Ирина Игнатьевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Сын: Константинов Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Константинова Ирина Игнатьевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Константинова Ефимия Ефимовна
Мать ребёнка: Константинова Ирина Игнатьевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно