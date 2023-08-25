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Старухин Василий Петрович

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Место рождения

село Зиновьево, Кольчугинского р-на

Дата рождения

17.03.1905

Дата смерти

19.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905

Отец: Старухин Петр Иванович

Мать: Старухина Анастасия Яковлевна

село Зиновьево, Кольчугинского р-на
Рождение ребёнка
26.12.1935

Сын: Старухин Петр

Мать ребёнка: Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
05.10.1937

Сын: Старухин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Лидия Алексеевна

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия Алексеевна

Смерть
19.01.1970
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
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