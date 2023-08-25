Старухин Василий Петрович
Место рождениясело Зиновьево, Кольчугинского р-на
Дата рождения17.03.1905
Дата смерти19.01.1970
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905
село Зиновьево, Кольчугинского р-на
Рождение ребёнка
26.12.1935
Сын: Старухин Петр
Мать ребёнка: Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
05.10.1937
Сын: Старухин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Лидия Алексеевна
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Алексеевна
Смерть
19.01.1970
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь