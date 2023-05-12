Курмаева Иулитта Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмаева Иулитта Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1910

Дата смерти

06.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1910

Отец: Курмаев Харитон Иулианович

Мать: Курмаева Фёкла Исаиевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Малыхина Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев сын4 Игнатьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев сын3 Игнатьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев сын2 Игнатьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Владимир Игнатьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев сын1 Игнатьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Пантелей Игнатьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Леонид Игнатьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Игнат Миронович

Смерть
06.01.1989