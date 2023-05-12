Курмаева Иулитта Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1910
Дата смерти06.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1910
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Малыхина Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Владимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Пантелей Игнатьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Леонид Игнатьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Дмитриев Игнат Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1989