Ермакова (Шуртакова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Шуртакова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Шуртаков Иван Кузьмич

Мать: Шуртакова Татьяна Васильевна

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петюкина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Ермаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Ермаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доброхотова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ермаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амелина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Ермаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лунева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Ермаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малафеева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ермаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ермаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ермаков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Василий

Смерть
1953