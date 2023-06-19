Ермакова (Шуртакова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петюкина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Ермаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Ермаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доброхотова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ермаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амелина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Ермаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лунева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Ермаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малафеева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ермаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ермаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ермаков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермаков Василий
Смерть
1953