Рыбинская (Благовещенская) Анна (Мария) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбинская (Благовещенская) Анна (Мария) Александровна

Рыбинская (Благовещенская) Анна (Мария) Александровна

avatar

Место рождения

Борисоглебский, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.02.1898

Дата смерти

11.03.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисоглебский, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1934 по 1936
Шестовское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.03.1937
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close