Рыбинская (Благовещенская) Анна (Мария) Александровна
Место рождения
Дата рождения11.02.1898
Дата смерти11.03.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934 по 1936
Шестовское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.03.1937
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область