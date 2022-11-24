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Орленко Данила Романович
Орленко Данила Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.11.2022
Пол
Мужской
Отец
Орленко Роман Андреевич
1992 г.р.
Мать
Симонова Анастасия Станиславовна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.2022
Отец:
Орленко Роман Андреевич
Мать:
Симонова Анастасия Станиславовна
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