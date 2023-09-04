Меньшенина Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивашекин Александр
Рождение ребёнка
19.11.2002
Сын: Меньшенин Сергей Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшенин Сергей Петрович
Отец ребёнка: Меньшенин Петр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меньшенина Екатерина
Отец ребёнка: Меньшенин Петр Анатольевич