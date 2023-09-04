Меньшенина Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшенина Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивашекин Александр

Мать: Ивашекина Вера Александровна

Рождение ребёнка
19.11.2002

Сын: Меньшенин Сергей Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшенин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Меньшенин Петр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшенин Петр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меньшенина Екатерина

Отец ребёнка: Меньшенин Петр Анатольевич

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