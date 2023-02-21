Черникова Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1815 и 1816
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Черников Никифор
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Сын: Черников Сергей
Отец ребёнка: Черников Никифор
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845
Сын: Черников Денис (Дионисий) Никифорович
Отец ребёнка: Черников Никифор
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Отец ребёнка: Черников Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черников Михаил
Отец ребёнка: Черников Никифор
Смерть
После 1858