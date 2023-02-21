Черникова Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова Анна Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1815 и 1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Черников Никифор

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Сын: Черников Сергей

Отец ребёнка: Черников Никифор

Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845

Сын: Черников Денис (Дионисий) Никифорович

Отец ребёнка: Черников Никифор

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Сын: Черников Иоаким (Аким)

Отец ребёнка: Черников Никифор

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Михаил

Отец ребёнка: Черников Никифор

Смерть
После 1858
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