Вершинина (Курмаева) Евгения
Место рождения
Дата рождения14.03.1990
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1990
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
16.09.2011
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Tomsk, gorod Tomsk, Tomsk Oblast, Russia