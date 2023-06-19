Вершинина (Курмаева) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Курмаева) Евгения

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

14.03.1990

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1990

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
16.09.2011

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Tomsk, gorod Tomsk, Tomsk Oblast, Russia