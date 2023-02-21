Подхинейченко Эрик Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.2000
Сын: Корота Нико Эрикович
Мать ребёнка: Корота Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
17.12.2004
Дочь: Корота Эка Эриковна
Мать ребёнка: Корота Зинаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно