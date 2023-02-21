Подхинейченко Эрик Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подхинейченко Эрик Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.2000

Сын: Корота Нико Эрикович

Мать ребёнка: Корота Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
17.12.2004

Дочь: Корота Эка Эриковна

Мать ребёнка: Корота Зинаида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корота Зинаида Николаевна

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