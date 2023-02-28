Коновалов Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Семен Васильевич

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Место рождения

Ямбулатово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.02.1921

Дата смерти

04.04.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Ямбулатово, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1956 по 1989
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.04.1989
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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