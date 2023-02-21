Зуев Анатолий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зуев Константин Михайлович
Мать: Зуева Зоя Петровна
Бракосочетание
30.04.1974
Жена: Зуева Людмила Алексеевна
Раменское
Рождение ребёнка
22.08.1974
Дочь: Гудкова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Зуева Людмила Алексеевна
Раменское
Рождение ребёнка
17.03.1984
Дочь: Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Зуева Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зуева Людмила Алексеевна