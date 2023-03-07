Неизвестно (Дубовик) Прасковья Герасимовна
Место рождения
Дата рождения21.09.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1913
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Крещение
22.09.1913
указана как Дубовикова. | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно