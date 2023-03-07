Неизвестно (Дубовик) Прасковья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно (Дубовик) Прасковья Герасимовна

Неизвестно (Дубовик) Прасковья Герасимовна

avatar

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

21.09.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1913

Отец: Дубовик Герасим Ефимович

Мать: Дубовик Гликерия Васильевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Крещение
22.09.1913
Сосница, Чернігівська область
указана как Дубовикова. | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close