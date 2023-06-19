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Курбатов Илларион Самсонов

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Курбатов Самсон Игнатов

Мать: Курбатова Агафья Маркова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Курбатова Анна Илларионова

Мать ребёнка: Курбатова Агриппина Григорьева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Курбатова Устинья Илларионова

Мать ребёнка: Курбатова Агриппина Григорьева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Курбатов Иван Илларионов

Мать ребёнка: Курбатова Агриппина Григорьева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Курбатова Епистимия Илларионова

Мать ребёнка: Курбатова Агриппина Григорьева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Курбатов Яков Илларионов

Мать ребёнка: Курбатова Агриппина Григорьева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Агриппина Григорьева

Смерть
Неизвестно