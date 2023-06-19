Курбатов Илларион Самсонов
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Курбатов Самсон Игнатов
Мать: Курбатова Агафья Маркова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Курбатова Анна Илларионова
Мать ребёнка: Курбатова Агриппина Григорьева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Курбатова Устинья Илларионова
Мать ребёнка: Курбатова Агриппина Григорьева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Курбатова Агриппина Григорьева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Курбатова Епистимия Илларионова
Мать ребёнка: Курбатова Агриппина Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Курбатова Агриппина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно