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Шпехт Specht Иоганнес Элиасович

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Место рождения

Зельман Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1783

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Шпехт Specht Элиас

Мать: Шпехт Specht Анна Иоганнесовна

Зельман Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Швердт Schwerdt Магдалена Иоганнесовна

Мать ребёнка: Шпехт Specht Апполония Иоганнесовна

Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпехт Specht Апполония Иоганнесовна

Смерть
До 1850
Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.
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