Шпехт Specht Иоганнес Элиасович
Место рожденияЗельман Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1783
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Шпехт Specht Элиас
Зельман Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Швердт Schwerdt Магдалена Иоганнесовна
Мать ребёнка: Шпехт Specht Апполония Иоганнесовна
Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850
Ней-Колония Камышинский уезд Саратовская губ.