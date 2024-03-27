Сяитов Рафек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСяитов Рафек

Сяитов Рафек

Место рождения

Большое Рыбушкино, Россия.

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сяитов Абдулхарис Хайрулла Улы

Мать: Сяитова Риханя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сяитова Рузиля

Развод
Неизвестно

Жена: (Ахметжанова) Халидя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ахметжанова) Халидя

Рождение ребёнка
20.04.199

Сын: Сяитов Равиль Абдулхарисович

Мать ребёнка: (Ахметжанова) Халидя

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.06.200

Сын: Сяитов Эльдар

Мать ребёнка: Сяитова Рузиля

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.11.200

Дочь: (Сяитова) Эльнара

Мать ребёнка: Сяитова Рузиля

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.