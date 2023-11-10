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Торопченов Иван Петров

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Между 1802 и 1804

Дата смерти

14.01.1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1802 и 1804

Отец: Торопченов Петр Романов

Мать: Торопченова Устинья

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Торопченова Анна Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Казмина

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Торопченова Наталья Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Казмина

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Торопченова Иринья Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Казмина

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Торопченова Наталья Иванова

Мать ребёнка: Торопченова Анна Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Торопченов Аким Иванов

Мать ребёнка: Торопченова Анна Иванова

Бракосочетание
02.11.1847 ст.

Жена: Торопченова Анна Иванова

Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.

Дочь: Торопченова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Торопченова Анна Иванова

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Казмина

Смерть
14.01.1851 ст.
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
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