Торопченов Иван Петров
Место рождения
Дата рожденияМежду 1802 и 1804
Дата смерти14.01.1851 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1802 и 1804
Отец: Торопченов Петр Романов
Мать: Торопченова Устинья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Торопченова Анна Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Казмина
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Торопченова Наталья Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Казмина
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Торопченова Иринья Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Казмина
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Торопченова Наталья Иванова
Мать ребёнка: Торопченова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Торопченова Анна Иванова
Бракосочетание
02.11.1847 ст.
Жена: Торопченова Анна Иванова
Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.
Дочь: Торопченова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Торопченова Анна Иванова
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Казмина
Смерть
14.01.1851 ст.
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь