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Сумбаева Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1989

Отец: Сумбаев Виктор Анатольевич

Мать: Лузгова Валентина Ивановна

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