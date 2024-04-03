Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василевич Александра Андреевна

Отец ребёнка: Василевич Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василевич Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Василевич Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василевич Мария Андреевна

Отец ребёнка: Василевич Андрей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василевич Андрей Александрович

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