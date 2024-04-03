Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василевич Александра Андреевна
Отец ребёнка: Василевич Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василевич Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Василевич Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василевич Мария Андреевна
Отец ребёнка: Василевич Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно