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Васильева Надежда Игоревна
Васильева Надежда Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.1987
Пол
Женский
Отец
Васильев Игорь Михайлович
1962 г.р.
Мать
Фатиева Светлана Николаевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1987
Отец:
Васильев Игорь Михайлович
Мать:
Фатиева Светлана Николаевна
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