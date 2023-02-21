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de Lazari Vasilii Nikolaevich

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Место рождения

Odessa

Дата рождения

17.01.1831

Дата смерти

03.07.1899

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1831

Отец: Де Лазари Николай Дмитриевич

Мать: De Lazari Elizaveta Aleksandrovna

Odessa
Работа или профессия
Неизвестно
Владимир на Клязме (1869), Херсон, Петрозаводск
Корпус жандармов
Образование
Неизвестно
Лазаревский Институт Восточных Языков
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.07.1899
Odessa
Похороны
Неизвестно
Odessa, Staroe kladbishche nr 1
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