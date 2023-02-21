de Lazari Vasilii Nikolaevich
Место рожденияOdessa
Дата рождения17.01.1831
Дата смерти03.07.1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1831
Odessa
Работа или профессия
Неизвестно
Владимир на Клязме (1869), Херсон, Петрозаводск
Корпус жандармов
Образование
Неизвестно
Лазаревский Институт Восточных Языков
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.07.1899
Odessa
Похороны
Неизвестно
Odessa, Staroe kladbishche nr 1