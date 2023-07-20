Грицаненко Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарванова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Грицаненко Галина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грицаненко Александр Петрович
Мать ребёнка: Грицаненко Галина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грицаненко Галина ?
Работа или профессия
Неизвестно