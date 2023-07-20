Грицаненко Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицаненко Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грицаненко Андрей Павлович

Мать: Грицаненко Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарванова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Грицаненко Галина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грицаненко Александр Петрович

Мать ребёнка: Грицаненко Галина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грицаненко Олег Петрович

Мать ребёнка: Грицаненко Галина ?

Работа или профессия
Неизвестно