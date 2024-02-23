Филиппова Ефросинья Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Ефросинья Аристарховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аристарх

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозяинова (Филиппова) Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Филиппов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Филиппов Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вершинина (Кривонос) Галина Викторовна

Отец ребёнка: Кривонос Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривонос Виктор

Смерть
Неизвестно

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