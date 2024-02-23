Филиппова Ефросинья Аристарховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аристарх
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозяинова (Филиппова) Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Филиппов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Филиппов Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вершинина (Кривонос) Галина Викторовна
Отец ребёнка: Кривонос Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривонос Виктор
Смерть
Неизвестно