Талалаева Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалаева Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1940

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Талалаев Семен Васильевич

Будовиж, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1942

Дочь: Никитина Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Талалаев Семен Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талалаев Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно
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