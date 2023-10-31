Талалаева Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1940
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Талалаев Семен Васильевич
Будовиж, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.01.1942
Дочь: Никитина Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Талалаев Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно