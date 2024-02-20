Краснокутская (Шемигон) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснокутская (Шемигон) Наталья Павловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шемигон Павел Трофимович

Мать: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
16.01.1892

Муж: Краснокутский Яков Николаевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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