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Василий Алексеев
Василий Алексеев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Алексей Иванов
1824 г.р.
Мать
Марфа Митрофанова
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Алексей Иванов
Мать:
Марфа Митрофанова
Смерть
Неизвестно
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