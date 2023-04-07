Кирилл Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Моисей Козмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Трифон Кириллович
Мать ребёнка: Евдокия Антиповна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Наталья Кирилловна
Мать ребёнка: Евдокия Антиповна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Варвара Кирилловна
Мать ребёнка: Евдокия Антиповна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Евдокия Антиповна
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Евдокия Антиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Антиповна
Смерть
Неизвестно