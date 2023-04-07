Кирилл Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилл Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Моисей Козмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Трифон Кириллович

Мать ребёнка: Евдокия Антиповна

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Наталья Кирилловна

Мать ребёнка: Евдокия Антиповна

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Варвара Кирилловна

Мать ребёнка: Евдокия Антиповна

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Евдокия Антиповна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Варфоломей Кириллович

Мать ребёнка: Евдокия Антиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Антиповна

Смерть
Неизвестно