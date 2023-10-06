Горовиц Симха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовиц Симха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Горовиц Шая Симхович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Горовиц Дувид Симхович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Горовиц Янкель Симхович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Горовиц Берко Симхович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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