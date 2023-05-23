Черепова Мария Александровна
Место рожденияПсковская обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: не указана
Псковская обл
Рождение ребёнка
09.07.1945
Сын: Черепов Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Черепов Александр Николаевич
Russland
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезни