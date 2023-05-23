Черепова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепова Мария Александровна

Место рождения

Псковская обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Псковская обл
Рождение ребёнка
09.07.1945

Сын: Черепов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Черепов Александр Николаевич

Russland
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезни