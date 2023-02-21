Могильникова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМогильникова Нина Ивановна

Могильникова Нина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Воробьев Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Воробьев Владимир Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Владимир Тимофеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close