(Маковецкая) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маковецкая) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся Павлана

Отец ребёнка: Маковецкий Павел Лаврентевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковецкий Антонина Павлавна

Отец ребёнка: Маковецкий Павел Лаврентевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Павлавна

Отец ребёнка: Маковецкий Павел Лаврентевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Павлавна

Отец ребёнка: Маковецкий Павел Лаврентевич