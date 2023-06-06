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Матросов Реим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Ибраев Матрос

Мать: Хусаинова Зяги

Рождение ребёнка
1798

Сын: Реимов Рахимкул

Мать ребёнка: Усейлова Загифа

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Реимова Загида

Мать ребёнка: Усейлова Загифа

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Реимова Гульбагида

Мать ребёнка: Усейлова Загифа

Рождение ребёнка
1805

Сын: Реимов Рахметулла

Мать ребёнка: Усейлова Загифа

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Реимова Гульзямала

Мать ребёнка: Усейлова Загифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усейлова Загифа

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1817