Матросов Реим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Ибраев Матрос
Мать: Хусаинова Зяги
Рождение ребёнка
1798
Сын: Реимов Рахимкул
Мать ребёнка: Усейлова Загифа
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Реимова Загида
Мать ребёнка: Усейлова Загифа
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Реимова Гульбагида
Мать ребёнка: Усейлова Загифа
Рождение ребёнка
1805
Сын: Реимов Рахметулла
Мать ребёнка: Усейлова Загифа
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Реимова Гульзямала
Мать ребёнка: Усейлова Загифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усейлова Загифа
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1817